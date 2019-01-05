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5 января 201916:04

Семью Елизаветы II втягивают в антироссийскую кампанию

Global Look Press

Представители британской королевской семьи в панике: монархи утверждают, что их пытаются "стравить с Россией". Скандал обусловлен свежими публикациями в местных таблоидах, в которых утверждалось, что принц Гарри участвует в "антироссийских" учениях в Норвегии, сообщает ТАСС.

По мнению сотрудников британской желтой прессы, Гарри отправится на военные учения в Норвегию, задачей которых якобы станет тренировка отражения гипотетического "российского вторжения" на территорию скандинавского королевства.

Несмотря на то, что журналисты ссылались на источники в королевском дворце, официального подтверждения информация о военной командировке принца Гарри не получила.

Представители бульварных изданий отметили, что учения, в которых якобы примет участие британский принц, состоятся в Норвегии до конца месяца, и в них будут участвовать одна тысяча морских пехотинцев из Соединенного Королевства, а также военные из Норвегии, США и Нидерландов.

Британские дипломаты назвали эту информацию клеветой, обвинив некие третьи силы в попытке испортить отношения между Великобританией и Россией.

Тем не менее, в сентябре 2018 года министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон лично заявил о том, что в 2019 году на севере Норвегии будут размещены 800 морских пехотинцев и спецназовцев Соединенного Королевства, которые будут сотрудничать с коллегами из США и Нидерландов.

 

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