"Все, разлетелись": Виторган прокомментировал слухи о разводе с Собчак

В СМИ уже несколько недель обсуждают возможное расставание Максима Виторгана и Ксении Собчак, а сами они ситуацию не комментируют. Их брак многим казался невероятным — двум сильным личностям часто сложно ужиться друг с другом. Возможно, поэтому многие и поверили так быстро в слухи о распаде пары Собчак и Виторгана.

А накануне Собчак и Виторган одновременно опубликовали снимки самолетов с одинаковой подписью "Полетели", однако авиакомпании они выбрали разные. В ответ на недоумение подписчиков Максим Виторган выложил видео, на котором со вздохом произносит: "Ну вот и все, разлетелись!"

Однако после этого в кадре появляется Ксения Собчак, и оба весело смеются своей шутке — а ведь многие уже почти поверили в то, что пути знаменитостей разошлись. Однако, как выяснилось, семейному счастью Виторгана и Собчак ничего не угрожает, а домыслы остались лишь сплетнями злопыхателей. Или продуманным пиар-ходом, пишет StarHit.