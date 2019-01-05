"Тур де Ски". Александр Большунов – третий в масс-старте

Продолжается лыжная многодневка "Тур де Ски". В предпоследний день соревнований, проходящих в итальянском в Валь-ди-Фьемме, мужчины провели гонку на 15 км с общего старта.Россиянин Александр Большунов занял третье место.

Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо, прошедший дистанцию с результатом 40 минут 52,6 секунды. Всего 6 десятых секунды проиграл ему итальянец Франческо Де Фабиани. Александр Большунов финишировал третьим, уступив победителю 2,6 секунды.

Андрей Ларьков пришёл на финиш четвертым (+3,4 секунды), Максим Вылегжанин — пятым (+4,6), Андрей Собакарев — шестым (+6,3). Денис Спицов стал восьмым (+27,1), Андрей Мельниченко — 11-м (+31,6), Сергей Устюгов — 16-м (+42,0), Александр Бессмертных — 33-м (+2.31,6).