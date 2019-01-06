Сборная России по хоккею завоевала бронзу молодежного чемпионата мира

Молодежная сборная России по хоккею завоевала бронзовые медали чемпионата мира, который проходил в канадских Виктории и Ванкувере. В матче за третье место мирового первенства российские хоккеисты одержали победу над сборной Швейцарии – 5:2.

Подопечные Валерия Брагина с самого начала поединка захватили преимущество на льду и начали буквально расстреливать ворота голкипера сборной Швейцарии. Это дало плоды и на 5-й минуте счет открыл Кирилл Слепец, элегантно прокинувший шайбу между ног Луке Холленштайну.

Позже российские хоккеисты смогли развить свой успех и забить вторую шайбу. На 14-й минуте матча Никита Шашков умчался в контратаку, выкатился на рандеву с тем же Холленштайном и мощным броском поразил дальний угол ворот соперника. На этом первый период и завершился.

Однако второй период начался с "зеркального" ответа Швейцарии. На 5-й минуте швейцарский защитник Симон Ле Культр совершил бросок по нашим воротам, Петр Кочетков отразил бросок, но дежуривший на "пятачке" Валентин Нуссбаумер оказался проворнее остальных и добил шайбу.

Россия не дрогнула после пропущенной шайбы и уже спустя 8 минут хоккеисты "красной машины" втроем выкатились на двоих защитников Швейцарии, шайба оказалась у Клима Костина, и он легко забил третий гол. Свою шайбу он отпраздновал, демонстративно заткнув уши. Во время матча болельщики периодически его освистывали из-за инцидента прошлого матча против США.

Klim Kostin is quickly becoming a villain at the #WorldJuniors, but after scoring Russia's 3rd goal of the Bronze Medal match, he didn't want to hear it from the fans 😅 pic.twitter.com/MhYNlmTch3 — TSN (@TSN_Sports) 5 января 2019 г.

Увы, комфортное преимущество в две шайбы продержалось недолго – уже через неполные две минуты Янник Брюшвайлер несмотря на два подряд сейва Кочеткова сократил отставание и команды при счете 3:2 в пользу российских хоккеистов ушли на перерыв.

Результативные действия продолжились и в заключительном периоде. На 46-й минуте Кирилл Слепец убежал от двоих швейцарских защитников, вырвался один на один с Холленштайном и поразил его ворота уже полюбившимся способом – броском между ног.

Kirill Slepets turns on the jets, splits the D, sinks a dagger 😱 The Russians are half a period away from #WorldJuniors Bronze.



🇷🇺 4 — 2 🇨🇭 pic.twitter.com/OC8XosP6cn — TSN (@TSN_Sports) 5 января 2019 г.

Слепец же за две минуты до финальной сирены установил окончательный счет, поразив уже пустые ворота Швейцарии. Он оформил хет-трик, завоевал звание лучшего игрока матча и своими тремя шайбами принес сборной России бронзовые медали.

Чемпионат мира завершится финальным матчем, в котором США встретится с Финляндией.