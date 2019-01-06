6 января 201910:16
Флаг России не попал в итоговый видеоролик молодежного чемпионата мира
Организаторы завершившегося в Канаде чемпионата мира по хоккею среди молодежных команд выпустили видеоролик, в котором поблагодарили участников турнира. В обращении не нашлось места для сборной России.
В ролике, длившемся 20 секунд, были показаны флаги 9 из 10 стран-участниц турнира. Не нашлось места только для флага нашей страны. Пока организаторы чемпионата не объяснили причину подобного проявления неуважения.
Молодежная сборная России заняла третье место на турнире. Первым чемпионом мира наступившего года стала сборная Финляндии, обыгравшая в финале сверстников из США.
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