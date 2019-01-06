Погодное приложение следит за пользователями

Власти Лос-Анджелеса обвиняют компанию TWC Product and Technology, которая владеет популярным приложением The Weather Channel в том, что представители фирмы собирали личные данные пользователей программы, а затем продавали их сторонним компаниям. Авторы продукта своей вины не признают, сообщает ТАСС.

Программа The Weather Channel позволяет узнать прогноз погоды в том или ином районе города. Обвинители утверждают, что приложение, помимо выполнения своей основной функции, занималось незаконным сбором и продажей данных.

Среди возможных покупателей частной информации – представители десятков интернет-сайтов и рекламодателей, а также фирмы, которые исследуют поведение потребителей.

Авторы иска просят суд запретить TWC заниматься подобной практикой. Компанию хотят приговорить к выплате штрафа в размере до 2,5 тысячи долларов за каждый случай нарушения. По мнению лос-анджелесского прокурора Майкла Фойера, пользовательское соглашение TWC написано крайне нечетко.

Представители американской корпорации IBM, которой принадлежит TWC, заявили, что их дочерняя фирма всегда была честна с пользователями и ничего от них не скрывала. Сотрудники IBM считают поданный в их адрес иск несостоятельным.

Ведется следствие.