Регистратор запечатлел момент страшной аварии с погибшими в Самарской области

Три человека погибли и три пострадали в результате серьезного дорожно-транспортного происшествия, произошедшего утром в минувшую субботу, 5 января, в Камышлинском районе Самарской области на трассе М-5 "Урал".

Водитель автомобиля Skoda выехал на полосу встречного движения. После обгона попутной фуры он попытался вернуться в свой ряд, однако легковушку занесло и выбросило обратно на "встречку".

Через несколько мгновений Skoda столкнулась с внедорожником Toyota Land Cruiser Prado, который в свою очередь, врезался в грузовик MAN, в котором и был установлен регистратор, запечатлевший аварию.

Местные СМИ, со ссылкой на пресс-службе регионального ГУ МВД РФ, сообщают, что водители легкового автомобиля и джипа скончались. Также столкновение не пережил пассажир Skoda.

В больнице оказалась 37-летняя женщина и двое детей – девочка 2005 года рождения и мальчик 2006 года рождения. В каком из автомобилей находились пострадавшие – не уточняется.