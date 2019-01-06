В ответ на вопрос о главе церкви Порошенко заявил, что "Россия – агрессор"

Украинский президент Петр Порошенко не ответил на вопрос российских журналистов о том, кто является главой новой церкви на Украине. Единственные слова, которые он смог найти в ответ — "Россия — агрессор".

При этом Порошенко заявил, что томос об автокефалии, врученный предстоятелю так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополиту Епифанию, — еще один акт провозглашения независимости Украины, и он укрепит религиозную свободу и межконфессиональный мир.

Также томос, по уверению украинского президента, усилит права и свободы граждан — "особенно тех, кто был вне общения с вселенским православием, кого несправедливо называли неканоническими". После вручения томоса украинская церковь "готова к самостоятельному существованию", уверен Порошенко.

Между тем члены делегации украинского президента в Стамбуле сразу после церемонии вручения томоса об автокефалиии обменялись бандеровским приветствием, передает ТАСС. Кто-то из членов делегации прямо в храме выкрикнул: "Слава Украине!" На это несколько человек ответили: "Героям слава!"

Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которая планирует участвовать в ближайших выборах президента Украины, поздравила украинцев с получением томоса и заявила: сама она с первых дней в политике стремилась к тому, чтобы в стране была "собственная независимая церковь".

Тем временем каноническая Украинская православная церковь не намерена проводить службы вместе с "новой церковью". Об этом заявил РИА Новости архиепископ УПЦ Климент (Вечеря). По его словам, сама по себе ПЦУ является неканонической религиозной организацией, и не является православной церковью, имеющей власть совершать полноту всех таинств.

Пресс-служба Вселенского патриархата при этом до сих пор не предоставила официальный текст томоса. Из текста томоса, который 5 января 2019 года подписал Вселенский патриарх Варфоломей и перевод которого на украинский язык распространил посол Украины в Турции, следует, что так называемая автокефалия ограничена территорией Украины: новая церковь не сможет ставить своих епископов и основывать приходы за границей. В отличие от канонической, она не вправе даже самостоятельно варить Святое миро, необходимое для богослужений.

При этом "права Вселенского престола на экзархат на Украине и священные ставропигии остаются непреуменьшенными", а все "значительные вопросы" ПЦУ должна решать через Константинополь.