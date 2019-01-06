Защищавший честь дочери махачкалинец убил студента и порезал его друзей

Судимый за изготовление оружия, хранение наркотиков, кражу и грабеж 42-летний житель Махачкалы вместе с сыном порезал четверых студентов, отстаивая честь своей дочери. Камера наблюдения зафиксировала смертельную стычку мужчин.

Инцидент произошел вечером 31 декабря на улице Хуршилова, где, судя по кадрам, у противников была назначена встреча. Когда четверо молодых людей подошли к припаркованному автомобилю, вышедший из салона Магомед Магомедов тут же пустил в ход кулаки, а затем и нож. Подоспевший 20-летний Ахмед помог отцу одолеть противников, обратив троих из них в бегство.

Оставшийся получил несколько ножевых ранений и позже скончался в больнице. Один из его приятелей находится в тяжелом состоянии. Отец и сын Магомедовы скрылись, найти их пока не удалось.

Стражи порядка не сообщают о причинах конфликта, но знакомые с ситуацией жители Махачкалы предполагают, что таким образом отец вступился за честь дочери, учащейся в одной группе с пострадавшими.