Патриархи Иоанн и Ириней не поддержали новую церковь Украины

Патриарх Сербский Ириней считает, что причины раскола на Украине политические, а не канонические. По его словам, патриарх Варфоломей взялся за решение вопроса, который уже был решен 300 лет назад.

"Истинные причины этого решения не канонической, а политической природы. Желание части мировых сил заключается в том, чтобы с захватом Украины подобраться к России и иметь лучший надзор за этой страной", — сказал он в интервью "ТВ Храм".

Патриарх Константинопольский, не советуясь ни с кем, и, вероятно, находясь в сговоре с какими-то другими силами этого мира, попытался решить этот вопрос, и как мы видим, вопрос решен самым катастрофическим образом, — заявил патриарх Ириней.

Предоставление Константинопольским патриархом автокефалии новой украинской церкви не приведет к миру ни на самой Украине, ни в православном мире, считает патриарх Антиохийский Иоанн X. "Мы желаем видеть единство православного мира укрепляемым и сплачиваемым", — говорится в письме Иоанна X патриарху Варфоломею. Антиохийского патриарха также беспокоит, что при принятии решения не было принято во внимание позиция поместных православных церквей. Письмо патриарха Иоанна опубликовано на сайте РПЦ.

Как сообщает ТАСС, Священный синод Грузинской православной церкви ознакомится с текстом томоса Константинопольского патриарха Варфоломея и затем зафиксирует свою позицию об украинской церкви. Об этом заявил в воскресенье журналистам в Тбилиси Шио Муджири, патриарший местоблюститель католикоса-патриарха всея Грузии Илии II, митрополит Сенакской и Чхороцкуйской епархии ГПЦ.

Константинопольский патриарх Варфоломей сегодня вручил украинцам томос об автокефалии. На церемонию в Стамбул прибыла внушительная делегация, во главе с Петром Порошенко, что еще раз наглядно показало, для Киева это вопрос политический, а не религиозный.