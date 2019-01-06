Саночник Роман Репилов стал пятым на этапе Кубка мира

В немецком Кенигзее проходит пятый этап Кубка мира по санному спорту. Российский саночник Роман Репилов занял пятое место в соревнованиях мужчин.

Из-за сильного снегопада спортсмены выполнили лишь по одной попытке. Лучшее время показал австриец Райнхард Эггер, прошедший трассу за 50,084 секунд. На втором месте итальянец Доминик Фишналлер, на третьем немец Себастьян Блей. Роман Репилов стал пятым, уступив победителю 0.193 секунды.

Накануне соревнования женщин были омрачены травмой российской спортсменки Виктории Демченко. Во время спуска Виктория перевернулась и ударилась головой. Саночница была госпитализирована с сотрясением мозга. В воскресенье Демченко будет выписана из больницы.