Лыжница Наталья Непряева – серебряный призер "Тур де Ски"

Российская лыжница Наталья Непряева заняла второе место в общем зачете лыжной многодневки "Тур де Ски". Победу одержала норвежка Ингвильд Эстберг.

В воскресенья состоялся заключительный этап — гонка преследования на 9 километров. Эстберг победила с результатом 35 минут 15 секунд. Непряева уступила 2 минуты 42 секунды. Наталья Непяева стала первой российской лыжницей, завоевавшей медаль на "Тур де Ски".

Юлия Белорукова заняла четвертое место. У Анастасии Седовой – пятое место в итоговом протоколе.