"Купил я литр спирта": омич ради печенек ограбил офис микрозаймов

Печеньки, алкоголь, поход в кафе и телефон за 8 тысяч рублей — все это смог себе позволить 24-летний житель Омска, днем 3 января с больной головой заглянувший в офис микрозаймов и потребовавший отдать ему всю наличность без оформления бумаг. Признания оптимистично настроенного грабителя сняли на видео.

"Купил я литр спирта, и было у меня 4,5 литра коктейля. Все выпил, и понесло", — раскрыл секрет "успеха" ранее судимый молодой человек.

Днем 3 января, когда тонизирующие напитки закончились, а в душе проснулась странная тяга к "печенькам" и блюдам из ресторана KFC, омич отправился в офис малого кредитования на улице Лобкова. Оружия у него при себе не было, так что для пущей убедительности он разбил монитор и тут же получил 13 тысяч рублей из кассы.

Добыча, как можно судить по кадрам, превзошла его ожидания, так что молодой человек решил побаловать себя новым телефоном за 8 тысяч рублей. Когда все мечты были исполнены, появились стражи порядка и доставили подозреваемого в отделение. Отнекиваться он не стал, рассказав историю своих злоключений в подробностях.

Ближайшие четыре года ценитель печенек имеет все шансы провести в колонии.