Кроссовер разнес семь машин на парковке гостиницы в Алтайском крае. Видео

Массовое дорожно-транспортное происшествие, произошедшее днем в воскресенье, 6 января, в Тальменском районе Алтайского края, попало в объектив регистратора очевидца.

На записи видно, что водитель автомобиля Mitsubishi Outlander пытался обогнать попутные транспортные средства. Судя по кадрам ролика, в какой-то момент он не справился с управлением, предприняв попытку разминуться с легковушкой, начавшей поворот.

После этого события вышли из-под контроля – кроссовер пересек встречную полосу, эффектно перелетел через сугроб и "финишировал" на парковке перед гостиницей, где умудрился "собрать" семь автомобилей.

В результате инцидента пострадал один человек – очевидцы ЧП утверждают, что он не получил серьезных травм и ограничился получением необходимой медицинской помощи на месте.