Американские военные разорвали на куски флаг Литвы со здания прокуратуры Каунаса

В Каунасе дислоцированные в Прибалтике американские военные сняли со здания прокуратуры флаг Литвы и разорвали его на части.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на baltnews.lv, акт вандализма произошел в апреле, но власти попытались его замять, поэтому известно о случившемся стало только сейчас. Заявление в полицию подал очевидец инцидента.

Военнослужащие США не в первый раз устраивают скандал в Прибалтике, их одиозное поведение неоднократно освещалось в прессе. Так, ранее в центре того же Каунаса американец подрался с двумя гражданами Азербайджана, а до этого, тоже в Литве, солдаты из Штатов устроили массовое ДТП.