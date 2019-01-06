Арапова из СИЗО перевели под домашний арест

Бывший мэр Оренбурга Евгений Арапов, который содержался под стражей за взятки и незаконную предпринимательскую деятельность, отпущен под домашний арест. Из СИЗО экс-чиновник будет отпущен 8 января, сообщает РИА Новости.

В ходе следствия были выявлены еще несколько эпизодов преступной деятельности бывшего мэра Оренбурга.

В итоге суд изменил меру пресечения Арапову на домашний арест сроком на один месяц.

Арапов обвиняется в нескольких эпизодах получения взятки в крупном размере и незаконном ведении предпринимательской деятельности.