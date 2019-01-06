Протесты во Франции не стихают: "жилеты" напали на министерство

Во Франции не стихают акции протеста. Сегодня протестующие попытались снова пройти по улицам, но полиция почти сразу их остановила. Во французской столице введен усиленный режим безопасности после манифестаций, которые накануне сотрясали город. Беспорядки, стихшие лишь к утру, своими глазами увидела собственный корреспондент ВГТРК Дарья Григорова.

Стенка на стенку на мосту через Сену. Сзади сквозь дым проступает Нотр-Дам-де-Пари. Мусорные баки как прикрытие используют от резиновых пуль и гранат со слезоточивым газом. Кто-то из протестующих сбрасывает с моста подожженное дерево, загорается и плавучий ресторан. Пробиться на левый берег Сены "желтым жилетам" все же удается. В огне уже автомобили на бульваре Сен-Жермен.

Вновь слезоточивый газ на улицах Парижа. "Желтые жилеты" пытались прорваться с площади Мадлен, где их заблокировал спецназ, в ответ получили гранаты со слезоточивым газом.

"Желтых жилетов" в Париже полиция насчитала четыре тысячи. По всей Франции власти говорят о падении численности протестующих. Но насилие на улицах все равно не прекращается.

На улицах работает и полиция в штатском. Они в черных куртках с оранжевыми нашивками. Всех, кто вызывает у них подозрение, они задерживают и обыскивают, проверяют карманы и рюкзаки. В итоге задержаны были 24 человека, но остальных это не остановило. С криком "Вперед!" "желтые жилеты" идут на таран государственного секретариата.

Протестующие угоняют небольшой трактор и на нем врываются во внутренний двор министерства. В этот момент в офисе — официальный представитель правительства Бенжамин Гриво, он бежит через задний ход.

"Это была атака не на меня, сегодня напали на республику и демократию. Те, кто желают восстания, вооруженного восстания, призывают французов взяться за оружие, должны знать, что республика стоит, и сила на стороне закона", — говорит официальный представитель правительства Франции Бенжамен Гриво.

Эти же слова повторяет и президент Макрон. Правда, только в своем Twitter. Он пообещал, что справедливость восторжествует.

Накануне акции протеста был задержан один из самых известных представителей движения — Эрик Друэ, причина — участие в несанкционированной акции протеста.

- Еще одно развлечение для вас в Париже?

"Да, у нас в Сингапуре такого нет. Я в первый раз здесь", — признается один из туристов.

За 8 недель, столько длятся беспорядки, "желтые жилеты" и их акции уже становятся еще одной достопримечательностью Франции.