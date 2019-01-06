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6 января 201921:16 Салима Зариф

Путин: на развитие паллиативной медицины государство будет выделять по 5 миллиардов в год

Президент РФ Владимир Путин 6 января, в Рождественский сочельник, приехал в детский хоспис в Невском районе Санкт-Петербурга. Там проходят лечение более 250 детей, и те из них, кому приходится встречать праздник вне дома, получили подарки от президента. Глава государства также пообещал, что с этого года бюджет будет регулярно выделять средства на паллиативную медицину.

Научиться программированию и петь — две самые большие мечты Саши Белова. Одна из них уже начала осуществляться — в хосписе Саше помогли записать песню в собственном исполнении.

"Здесь прекрасно, — говорит Саша. — В плане отношения, в плане сотрудников — в плане всего. Здесь чудесное место".

Самое главное — Саша здесь нашел друзей. Все вместе они сегодня принимают у себя в гостях президента.

"Хочу поздравить вас с наступающим Рождеством", — приветствует детей глава государства. "Смотрю, очень хороший дом у вас здесь, — делится он первыми впечатлениями. — Посмотрел уже некоторые помещения: хорошо так оборудовано, так сделано все, красиво и функционально".

"Ребята, нравится?" — спрашивает Путин. В ответ слышится дружное: "Да!!!"

Дети вручают президенту подарки. Он благодарит и сообщает, что тоже привез им подарки, которые потом раздадут.

Это одна традиций Рождественского сочельника — раздавать подарки. Подарки от Путина под елкой в пакетах с надписью: "Москва, Кремль". Один из малышей все, кажется, никак не может поверить: перед ним президент.

"Путин", — зовет он. "Я", — откликается Владимир Владимирович с улыбкой.

Свою деятельность Санкт-Петербургский детский хоспис начинал как благотворительная организация, впоследствии получившая лицензию на медицинскую деятельность и поддержку государства.

Президенту показывают здание: широкие коридоры, бассейн, столовая. Сенсорная комната, где с детьми занимается психолог. Основатель, генеральный директор Санкт-Петербургского детского хосписа протоиерей Александр Ткаченко перечисляет виды терапии, которые применяются в этом лечебном учреждении: сказко-терапия, кукольная терапия и так далее.

"Они позволяют скорректировать психо-эмоциональное состояние посредством воздействия звука, цвета, света. И такой вот, с одной стороны, отдых, а с другой стороны, это все-таки часть помощи, которая оказывается в хосписе", — рассказывает президенту священнослужитель.

"Хорошо сделано", — одобряет Путин.

Здесь помогают неизлечимо больному ребенку жить максимально комфортно, оставаясь при этом ребенком: играть, познавать мир, учиться новому.

"Каждый день в хосписе дети узнают что-то новое. Например, дети изучают море. Мы приглашаем капитана дальнего плавания, который рассказывает, как это: болтаться по волнам, на кухне готовят рыбу, кухня украшена сетями и ракушками, вечером смотрим какой-нибудь фильм про капитана", — продолжает протоиерей Александр Ткаченко.

Паллиативная помощь, то есть помощь неизлечимым, — понятие для нашей страны относительно новое. Петербургский детский хоспис, один из первых в России, заработал в 2003 году, а стационар открылся в 2010-м. Сейчас отделения паллиативной педиатрии и выездные службы существуют во многих городах, но все же их не хватает — в России около 200 тысяч детей ежегодно нуждаются в такого рода помощи.

"С 2019 года регулярно будет выделение средств из федерального бюджета на такой вид помощи. В этом году — около 5 миллиардов, а потом регулярно до 2024 года — по 5 миллиардов в год", — сообщает хорошую новость президент.

"Это даст возможность сделать настоящий прорыв в развитии паллиативной помощи в стране. Очень важно, чтобы эти средства не просто осваивались, а были созданы программы развития паллиативной помощи в регионах. Министерство здравоохранения с этого года готовит проект, чтобы каждый регион согласовывал эти программы, и средства, выделенные на развитие паллиативной помощи, использовались как целостная программа, рассчитанная на несколько лет", — говорит гендиректор хосписа.

"Соответствующий законопроект в Думе находится. И в январе его уже будут в первом чтении принимать", — добавляет глава государства.

Ведь помощь нужна не только детям, но и родителям: психологическая, социальная и духовная. А еще в петербургском хосписе родителей учат обращаться с аппаратами искусственной вентиляции легких, чтобы ребенок мог находиться дома, а не в реанимации.

Здесь есть храм, где можно помолиться и где президент ставит свечку.

Перед зданием хосписа установлена совершенно необыкновенная детская площадка. Вот по этому пандусу дети на инвалидных колясках могут заезжать и играть здесь: крутить штурвал и жать рычаги. Для тех, кто занимается паллиативной помощью, существует одна непреложная истина: "Если человека нельзя вылечить, это не значит, что ему невозможно помочь". И вот теперь все вместе: государство, соцработники, врачи волонтеры — должны сделать так, чтобы в России в каждом городе, в райцентре и поселке ценилась каждая детская жизнь, какой бы короткой она ни была.

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