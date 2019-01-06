Получение томоса развязало руки "Правому сектору"

Американские сенаторы 6 января назвали Украину "неуправляемой проблемой для США и ЕС". На встрече с украинскими чиновниками в Вашингтоне сенаторы заявили, что в стране царят коррупция, культ войны и ненависть к инакомыслящим. И словно в подтверждение этих слов боевики "Правого сектора" (запрещен в РФ), воодушевленные томосом, пообещали обратить украинцев в раскол силой и отправились в приходы.

Для украинских националистов нет ничего святого. В сочельник у стен Свято-Ильинского мужского монастыря они размахивают черно-красными флагами. Идущие на службу прихожане останавливаются. Спокойно пройти мимо невозможно.

"Это украинская православная церковь! Это церковь наших дедов, отцов!"; "Нашу церковь основал Бог, а вашу — человек. Вашу — Порошенко"; "Никогда наша церковь не пришла бы под вашу церковь и не мешала бы вам молиться", — так высказываются возмущенные прихожане.

Это очевидная провокация. Священник уговаривает верующих не вступать в перепалку. Радикалам бросили кость раздора, и остановить их уже не получится.

В воскресенье утром запрещенный в России "Правый сектор" бросил клич: пикетировать православные храмы. И вот они уже в Сумах. У Спасо-Преображенского собора пытаются закрепить флаг Украины.

Акции проходят во Львове, Тернополе, Борисполе, Ровно. В Виннице к встрече с правосеками были готовы. У Крестовоздвиженского кафедрального собора прихожане и священники встали на защиту церкви.

Радикалам задавали вопросы, знают ли они молитвы "Символ веры", "Отче наш", "Верую"? Те молчали. Ни одной молитвы произнести так и не смогли — не знают. Их робкие выкрики разбивались о церковное пение верующих. Архиепископ Винницкий и Барский Варсонофий дал понять: ребят в балаклавах здесь никто не боится.

"Те люди, которые пришли, не идейные. Они за деньги, я так думаю. Бог не в силе, а в правде. Будем стоять, несмотря на всякие гонения, притеснения со стороны власти", — заявляет архиепископ Варсонофий.

Пока отступники беснуются, в украинских храмах тысячи прихожан молятся о мире и единстве православной церкви. В Киево-Печерской Лавре началось Великое повечерие.

Собор едва вмещает всех прихожан, кто светлый праздник Рождества решил встретить в стенах Лавры. Их лица светятся радостью, души наполнены верой. Это и есть сила церковного единства, разрушить которое невозможно.

Наместник Лавры убежден, что церковь должна всех побуждать к покаянию и любви, а киевским властям следовало бы погасить войну на "церковном фронте".

"Я всем желаю, чтобы закончилась междуусобная война, настал долгожданный мир, чтобы наши политики подумали о том, что их политический след закончится, а церковь была, есть и будет", — говорит наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел.

Церкви воюющего Донбасса в канун Рождества тоже наполнены людьми. Минуты молитвенного покоя — в Свято-Николаевском храме служат божественную литургию. Церковный раскол на свою землю дончане не пустили.