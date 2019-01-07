Патриарх Кирилл поздравил верующих с Рождеством

Обращаясь по случаю Рождества Христова ко всем верующим Русской Православной Церкви, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал посвятить этот праздник добрым делам.

"Пришествие в мир Бога вовсе не случайно, он хочет сказать нам нечто очень важное. Человеческое общество всегда строилось на принципах разделения: удачливые и невезучие, счастливые и несчастные, умные и ограниченные, живущие в достатке и нуждающиеся. Мы, христиане, понимаем, что все несовершенство мира — это последствие греха, поэтому бороться нужно не столько с внешней причиной этой болезни, сколько с внутренними ее проявлениями", — подчеркнул предстоятель РПЦ.

Патриарх Кирилл напомнил, что рядом с каждым человеком есть те, кто нуждается в поддержке и помощи, и праздник Рождества Христова является прекрасной возможностью явить свои лучшие человеческие качества и дарить людям радость и любовь, передает "Интерфакс".

"Даже малые дела способны сделать этот мир добрее и светлее. Это по силам каждому из нас, потому что с нами Бог. Пусть Рождество Христово вдохновляет вас на добрые дела. С праздником, дорогие мои!"- заключил первоиерарх.