Передача Малкина не помогла "Питтсбургу" продлить победную серию в НХЛ

Российский нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин не спас свой клуб от поражения в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Чикаго Блэкхоукс". "Пингвины" проиграли со счетом 3:5.

Малкин в матче против "черных ястребов" стал автором одной результативной передачи на Патрика Хернквиста, открывшего счет в матче.

За "Питтсбург" также забивали Джейк Гюнцель и Дерик Брассар. У "Чикаго" шайбы забивали Алекс Дебринкэт, Крис Куниц, Данкан Кит, Дилан Строум и Джонатан Тэйвз. Самым результативным игроком встречи стал Патрик Кейн, совершивший 3 ассиста.

В составе "Чикаго" также вышел Артем Анисимов. Он провел на льду 16 минут 14 секунд.

"Питтсбург" прервал свою победную серию из восьми матчей. С 52 очками "пингвины" занимают 5 строчку Восточной конференции. "Блэкхоукс", в свою очередь, с 39 баллами располагаются на 13 позиции Запада.