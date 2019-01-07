В центре Москвы загорелся автосервис

На Лесной улице в Москве сегодня утром загорелось одно из помещений одноэтажного кирпичного строения, в котором располагается автосервис.

Огонь охватил около 40 квадратных метров. Возгорание было оперативно потушено прибывшими на место пожарными. Сведений о пострадавших не поступало, сообщили ТАСС в пресс-службе городского ГУ МЧС РФ.