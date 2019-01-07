Крушение судна с россиянами: число жертв возросло до шести

До шести человек увеличилось число жертв крушения сухогруза у берегов Турции в Черном море. Об обнаружении еще четырех тел погибших моряков сообщило турецкое агентство Anadolu.

Ранее сообщалось, что в 8 часов утра в понедельник сухогруз типа "Волго-Балт", шедший под панамским флагом, потерпел крушение в Черном море. Как отмечает агентство, судно разломилось на две части и затонуло. На его борту находились 13 членов экипажа: девять граждан Украины, два гражданина Азербайджана и двое россиян. Спасены семь моряков, их гражданство сейчас уточняется.