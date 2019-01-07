Переговоры с Россией: Абэ дал клятву на могиле отца

Японский премьер Синдхо Абэ вместе с женой посетил могилу отца в городе Нагато, где поклялся продвинуться в переговорах с Россией по Курилам. Отец чиновника, Синтаро Абэ, возглавлял МИД страны с 1982-го по 1986-й год, сообщает РИА Новости.

Синдхо Абэ, как и его отец, работал над улучшением отношений между Москвой и Токио.

Посещение могилы отца – ежегодный ритуал для нынешнего японского премьера. Каждый раз Абэ в этом месте клянется усердно трудиться на благо страны.

Японский премьер пообещал, что в 2019 году в территориальном споре между Россией и Страной восходящего солнца произойдет поворотный момент.

6 января Абэ заявил, что вопрос принадлежности Курильских островов не может быть решен без согласия их жителей.

Как известно, Япония претендует на южные Курилы. Абэ отметил, что Токио не собирается выселять оттуда россиян.

Последняя встреча Абэ с Владимиром Путиным состоялась в ноябре 2018 года. Политики договорились ускорить переговоры по мирному договору на основе советско-японской декларации 1956 года.