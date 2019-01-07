"С днем рождения, Арчик!": спасение провалившейся собаки попало на видео

В Калининграде местные жители спасли провалившегося в холодную воду пса: лабрадор отчаянно пытался самостоятельно взобраться на лед, однако тот обламывался под тяжестью животного.

Инцидент произошел, по информации местного издания Klops.ru, в минувшую субботу на Летнем озере. Ремонтирующие парк рабочие увидели, как собака провалилась, и поспешили к ней на помощь.

Самый решительный мужчина обмотался электрическим удлинителем и пошел в воду за собакой, обламывая и раскидывая тонкий лед.

Обратный путь спасителю дался не легко, и ему самому потребовалась помощь — ноги у рабочего отказывались слушаться от обжигающей воды.

Собаку вытащили и поприветствовали: "С днем рождения, Арчик!" Вытянули за провод и его спасителя.

В настоящее время собака и спасший ее человек чувствуют себя хорошо.