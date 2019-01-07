"Молитва спасла": в Индии женщину переехал грузовик с мусором. Видео

В минувшее воскресенье, 6 января, в индийском городе Сурате 55-летнюю местную жительницу задним ходом сбил грузовик, собирающий мусор.

За несколько секунд до аварии женщина остановилась посредине дороги, сняла свою обувь и принялась молиться в сторону храма, посвященного Саи Бабе, который при жизни объявлял себя воплощением Бога.

Водитель даже не заметил столкновения и медленно переехал упавшую женщину. Колеса прошли в нескольких сантиметрах от ее тела и не задели ее, а сам автомобиль оказался достаточно высок, чтобы не раздавить религиозную жительницу Сурата.

"Молитва меня спасла, и я выжила благодаря Саи Бабе!" — заявила женщина, выбравшаяся из-под грузовика практически невредимой.