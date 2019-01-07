Путин выстрелил из Д-30 и посетил усыпальницу Романовых

По всей стране — рождественские гулянья. Их широту в Петербурге оценил Владимир Путин. В Петропавловской крепости главу государства пригласили произвести традиционный полуденный выстрел из пушки. Оказалось, что стрелять из орудия президент уже умеет — звание лейтенанта он получил, будучи командиром взвода отделения гаубичной артиллерии.

Петропавловская крепость. Нарышкин бастион. Президент прибыл сюда, на позицию полуденного выстрела, чтобы ровно в 12 часов произвести залп из гаубицы Д-30.

Но сначала — подробный инструктаж. Несмотря на то что стреляют холостым залпом, заряд — около килограмма пороха, важно соблюдать правила безопасности. Стоять — не ближе трех метров. Все действия — только по команде. Исключений нет даже для президента.

Владимир Путин будет стрелять вместе с почетным строителем России Владимиром Львовичем Бендетом. На его счету — более тысячи построенных объектов. Новый облик Петербурга — это его работа. 7 января у почетного строителя юбилей — 85 лет.

Путин и Бендет еще дважды репетируют и только потом, ровно за минуту до залпа, снова выходят на позицию. К этому моменту над Петербургом уже настоящая метель — самая рождественская погода.

Президент благодарит расчет и поздравляет воспитанников Санкт-Петербургского Суворовского и Нахимовского училищ с праздником Рождества Христова.

А президента уже ждут внизу. Те, кто пришли в Петропавловскую крепость, наблюдали за тем, как Путин стрелял из пушки.

В самом центре Петропавловской крепости для всех открыт фестиваль ледовых скульптур. Здесь представлены в застывших формах культуры и традиции самых разных народов и континентов. Ну, и в центре, конечно, — Санкт-Петербург, с его разведенным Дворцовым мостом и "Алыми парусами".

Так, всего за пять минут можно совершить кругосветное путешествие. А сегодня — еще и вместе с президентом. Но сначала Путин приложил пятак к ледяному символу наступившего года по восточному календарю.

Для всех посетителей такая встреча стала полной неожиданностью. Президент ответил на просьбу каждого, кто хотел с ним сфотографироваться, и для этого даже на несколько минут задержал свой отъезд.

Глава государства также посетил и Петропавловский собор, фамильную усыпальницу династии Романовых, и провел встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга, Александром Бегловым, в ходе которой обсудил текущие проблемы города.