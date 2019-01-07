Путин поздравил Моди с Новым годом и пожелал успеха на выборах

Традиционная дружба и привилегированное партнерство — так оценивают отношения между Россией и Индией Владимир Путин и Нарендра Моди. В телефонном разговоре лидеры поздравили друг друга с наступившим Новым годом. Индийский премьер передал россиянам добрые пожелания по случаю Рождества. А российский президент пригласил Моди в качестве главного гостя на Восточный экономический форум во Владивостоке.

При нынешних темпах роста в ближайшие десять лет Индия войдет в тройку крупнейших экономик мира. И она нуждается в российских вооружениях, энергоресурсах и технологиях. Как утроить товарооборот?

Новый импульс российско-индийским отношениям в последние годы, без сомнения, придали отношения личные. Теплые объятья на последнем саммите АСЕАН в Сингапуре — лучшая демонстрация уровня взаимопонимания.

Ежегодные обмены визитами — Владимир Путин посетил Дели в октябре, а между ними встречи двух лидеров и на глобальных площадках — гарантия того, что "особо привилегированное стратегическое" партнерство наполнено конкретными решениями. Лидеры договорились наращивать совместные усилия в борьбе с международным терроризмом. В течение четырех месяцев — с сентября по декабрь прошлого года — Вооруженные силы России и Индии провели совместные учения "Индра". На суше, воде и в воздухе военные двух стран отрабатывали операцию по уничтожению боевиков.

Эти партнерские отношения с Россией в Дели расценивают не только как дань старинной дружбе, но и как гарантии того, что растущее экономическое давление со стороны США не вынудит Индию рассматривать свою внешнюю политику через призму американских интересов.

"Самый первый вывод, который однозначно нужно вынести, — это то, что пока рано еще списывать Индию в союзники США, Россия явно не собирается сдавать свои позиции и довольно сильно реагирует на то, что происходит в мире", — отметил Нандан Унникришнан, вице-президент исследовательского фонда Observer Research.

Экономические связи — вторая важнейшая составляющая партнерства — должны вывести товарооборот на отметку 30 миллиардов долларов. Поставки российского вооружения — главная статья торговой корзины. 5-миллиардный контракт на покупку Индией комплексов С-400 побил все рекорды. Один и самых успешных совместных проектов — ракетный комплекс "Брамос" — недавно отметил 20-летний юбилей.

Российские нефть и газ для Индии, зависящей на 75% от импорта, — стратегическая отрасль: индийские компании участвуют в разработке месторождения "Сахалин-1", а "Газпром" в ближайшие 20 лет обязался поставлять в Индию сжиженный природный газ на общую сумму почти 2 миллиарда долларов.

Индийские компании готовится принять участие в российских энергопроектах в Арктике и развитии Дальнего Востока. Лично познакомиться с этим российским регионом Нарендра Моди сможет в сентябре. Владимир Путин пригласил премьер-министра Индии принять участие в качестве главного гостя в Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

В самой же Индии — горячая политическая пора. В апреле пройдут всеиндийские выборы в нижнюю палату парламента. Правящая партия (БДП) под руководством Нарендры Моди ведет беспрецедентную кампанию. Примечательно, что на индийских избирательных участках будут присутствовать наблюдатели из России. Поэтому в ходе телефонного разговора Владимир Путин пожелал премьер-министру Индии успехов на предстоящих выборах.