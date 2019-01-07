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Раскол в православном мире 1 час назад
Порошенко добавил томос к киборгам
Так называемый томос об автокефалии, который с пафосом привезли в Киев, придется вернуть в Стамбул — в нем не хватает подписей синода Вселенского Патриархата. Но Порошенко очень хотелось лично торжественно внести грамоту. Торжественно не получилось — президент Украины спотыкался, а его охрана затоптала журналистов на выходе из собора.
Когда в Софию Киевскую внесли томос, Порошенко оступился. Свиток выскользнул из правой руки. Президент подхватил его левой. Но торжественность момента была уже смазана. Настроение куда-то ушло, на службе Петр Алексеевич стоял грустный. Он оживился, когда ему дали слово.
Аплодисменты были не к месту — в Церкви в ладоши не хлопают. Но Порошенко вел себя, как на трибуне, превратил выступление в предвыборную речь и намеренно делал паузы, чтобы услышать одобрение народа. В роли народа — министры и депутаты.
"Мы разорвали последние путы, которые привязывали нас к Москве с ее фантазиями про Украину как каноничную территорию Российской Православной Церкви. И в каждом из нас есть немножко от Фомы неверующего, который все ставит под сомнение", — сказал Порошенко.
Вышла оговорка — еще один конфуз. Видимо, Порошенко сам не верит в то, что отношения с Русской Православной Церковью окончательно разорваны. Но изо всех сил пытается убедить всех в обратном.
"Слово "томос" стало словом года. И "томос" добавился к таким неологизмам, как "евромайдан", "донецкий киборг", — отметил Порошенко.
Суть этих модных слов — война, убийства, жертвы. От церковного раскола тоже не стоит ждать добра. Спикер Верховной Рады Андрей Парубий уже обещал новый закон — о передаче приходов канонической Церкви раскольникам. Без крови не обойдется. Порошенко решил на всякий случай причаститься.
Причащал Сергей Думенко — так называемый предстоятель Стамбульского церковного филиала. Раскольника Филарета, который клялся умереть Патриархом, на торжество даже не пригласили. Его не было в Стамбуле, где вручали томос, не было и в Софии Киевской, где Томос обнародовали. Он как-то признался журналистам: турецкие экзархи всерьез его не воспринимают.
Депутат Ляшко решил утешить старика и предложил назвать в честь Филарета одну из улиц Киева. А заодно увековечить имя Константинопольского Патриарха — в столице Украины может появиться Варфоломеевский тупик. Например, у стен Софии Киевской, где произошла давка, — так грубо охрана Порошенко оттесняла журналистов.
В Киеве грезили независимым Патриархатом, но Варфоломей отписал им митрополию в своем подчинении. Самым болезненным положением стал запрет создавать приходы за пределами страны. Те, что уже были созданы, Стамбул намерен отобрать.
"Можно запутаться во вранье, обмане, лицемерии. То, что Варфоломей сказал, что в Крыму необходимо передать монастыри, Порошенко сказал, что он этого сделать не может. Тогда Варфоломей сказал: верните финансово", — рассказал Павел (Лебедь), митрополит Вышгородский и Чернобыльский, наместник Киево-Печерской лавры.
Каноническая Церковь Украины празднует Рождество. Миллионы верующих молятся в православных храмах. В Киево-Печерской лавре блаженнейший митрополит Онуфрий отслужил Божественную литургию и поздравил свою паству. Ни слова о политике и церковном расколе.
"Чтобы эта звезда привела нас через запутанную, тяжелую земную жизнь, чтобы мы нашли то, ради чего Господь создал нас, — Христа. И в нем — спасение и вечную жизнь", — подчеркнул митрополит Онуфрий.
Впрочем, для многих украинцев привезенный из Турции томос ничего не значит. Они, как и прежде, ходят в Церковь и молятся о мире на Украине. Его ждут здесь пятый год, но действующая киевская власть не хочет уходить с тропы войны.
Томос отправили обратно в Стамбул. Как выяснилось, Вселенский Синод документ не подписал. Представителям с Украины свиток дали на один день. Как реквизит для новогоднего спектакля.
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