Global Hawk более трех часов летал у побережья Крыма и Кубани

Американский беспилотник провел многочасовую разведку у берегов Крыма и Кубани.

Стратегический тяжелый беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk вылетел в понедельник с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия. Разведывательный полет вблизи российской территории продолжался более 3 часов, это следует из мониторинговых данных западных авиаресурсов. Также беспилотник совершил несколько пролетов к югу от Керченского пролива. Морская граница России при этом не нарушалась.

Перед тем, как подлететь к Крыму дрон около семи часов вел разведку вдоль линии разграничения в Донбассе.

После провокации с украинскими кораблями в районе Керченского пролива 25 ноября американские самолеты-разведчики регулярно совершают многочасовые полеты вблизи российского черноморского побережья. Кроме того, у морских границ России на Черном море стали часто появляться и британские разведчики RC-135.