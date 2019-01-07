Волочкова решила остаться на Мальдивах

Скандально известная балерина Анастасия Волочкова приняла решение остаться после отдыха на Мальдивах. О своем решении она написала на своей странице в Instagram.

В опубликованном видео с пляжа балерина призналась, что уже подыскивает для своей дочери Ариадны одну из местных школ. А покидать острова артистка намерена лишь "по творческой необходимости".

Ранее во время отдыха в Греции Волочкова повредила свой "рабочий инструмент" — наступила на морского ежа. Греческим медикам понадобилось более двух часов, чтобы вынуть из ступни балерины все иголки.