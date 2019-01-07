7 января 201920:50
Волочкова решила остаться на Мальдивах
Скандально известная балерина Анастасия Волочкова приняла решение остаться после отдыха на Мальдивах. О своем решении она написала на своей странице в Instagram.
В опубликованном видео с пляжа балерина призналась, что уже подыскивает для своей дочери Ариадны одну из местных школ. А покидать острова артистка намерена лишь "по творческой необходимости".
Ранее во время отдыха в Греции Волочкова повредила свой "рабочий инструмент" — наступила на морского ежа. Греческим медикам понадобилось более двух часов, чтобы вынуть из ступни балерины все иголки.
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