Не стало Уильяма Моргана Шеппарда, сыгравшего в "Докторе Кто" и "Безумцах"

Ушел из жизни популярный британский актер Уильям Морган Шеппард, снявшийся, в том числе, в "Докторе Кто", "Безумцах", "Человеке-слоне". Ему было 86 лет, уточняет Mirror.

Артист родился в Лондоне, учился Королевской академии драмискусства, сниматься начал в 60-х. Его сын Марк тоже актер, часто снимался в сериалах вместе с отцом.