Президенты США и Франции обсудили вывод войск из Сирии

Президент США Дональд Трамп провел переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Стороны обсудили "целенаправленный, решительный и скоординированный" вывод американских войск из Сирии, передает ТАСС со ссылкой на Белый дом.

Лидеры обеих стран подтвердили приверженность делу уничтожения террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ). Кроме того, стороны заявили о недопустимости использования в Сирии любого химического оружия.