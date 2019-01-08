Задержанного в России за шпионаж Пола Уилана посетили представители США

Представители США посетили в Москве задержанного за шпионаж американца Пола Уилана, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова телеканалу "Россия 24".

По ее словам, другие страны, чьим гражданином является Уилан, также обратились с просьбой предоставить возможность посетить задержанного (мужчина является одновременно гражданином США, Канады, Ирландии, а также подданным Великобритании).

"Если арестованный подтвердит, что не против этих посещений, что они ему нужны, что он их хочет, соответственно, они будут организованы в сроки, которые будут удобны всем сторонам", — подчеркнула Захарова.

О задержании в Москве гражданина США Пола Уилана ФСБ России сообщила 31 декабря. Уточнялось, что он был задержан при проведении шпионской акции. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Между тем родственники американца утверждают, что он ездил в российскую столицу на свадьбу.