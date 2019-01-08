ДТП в Ростовской области: трое погибли, четверо ранены

На 936-м километре трассы "Дон" произошло страшное ДТП с несколькими жертвами и ранеными. Как сообщает "Интерфакс", в Ростовской области автомобиль Hyundai Starex выехал на встречку и врезался в Mercedes.

Три пассажира Hyundai погибли на месте, четыре человека, ехавшие в Mercedes , доставлены в больницу с различными травмами. На месте аварии работает полиция.