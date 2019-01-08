МИД Украины: вступить в ЕС или НАТО ближайших перспектив нет

Ни через год, ни через два, ни даже через пять Украина не вступит в Североатлантический альянс или Евросоюз, заявил министр иностранных дел Незалежной Павел Климкин. Он добавил, что с НАТО необходимо достичь консенсуса и "что-то сделать на Украине". Так как страна сама не готова к вступлению в военный блок или в ЕС, пишет агентство ТАСС.

Напомним, что в 2014 году новые власти Украины решили идти на сближение с Европой и США. Закон о свободной торговле с ЕС заключен в 2016 году, а соглашение об ассоциации с Европейским союзом действует с 2017 года.

Кроме того, ВСУ принимают участие в совместных маневрах стран НАТО. Например, в недавних учениях "Единый трезубец-2018".