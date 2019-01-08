Криса Кельми кремировали в Москве

Певец и композитор Крис Кельми, скончавшийся 1 января, был сегодня кремирован в Москве, сообщает сайт "Телепрограмма".

Прощание было закрытым и прошло на Никольском кладбище. Проводить в последний путь артиста пришли только самые близкие люди. На прощальной церемонии присутствовали порядка 20 человек: братья, бывшая жена, сын и другие родственники. Для друзей и поклонников церемония была закрытой по желанию родственников.

Против закрытой церемонии высказывался брат артиста Евгений Суслин. Он считал, что поклонники имеют право на прощание со своим кумиром. Позиция близких родственников не вызвала понимания и среди коллег Кельми. Свои аргументы против высказывал друг певца, музыкальный продюсер Андрей Разин, который предлагал организовать церемонию на собственные средства.

Музыкант давно боролся с алкогольной зависимостью, но так и не смог победить недуг. В первый день нового года он скончался после сердечного приступа в своем доме в Наро-Фоминском районе Подмосковья на 64-м году жизни.

После похорон родственникам придется решить вопрос с наследством, в которое выходит три квартиры и загородный дом в Подмосковье. Суммарная стоимость всей недвижимости артиста превышает 100 миллионов рублей. Брат артиста неоднократно подчеркивал, что не претендует на недвижимость и счета, надеясь лишь на то, что легендарные хиты Криса "попадут в правильные руки и продолжат радовать фанатов". Накануне сообщалось, что после приступа эпилепсии Кельми составил завещание, оставив все свое имущество сыну Кристиану и бывшей супруге Людмиле.

Крис Кельми начал творческий путь в 1970-х. Он играл в группах "Високосное лето", "Автограф", "Рок-ателье" и многих других, в 1990-е стал из самых популярных исполнителей. Миллионами людей до сих пор любимы такие его композиции, как "Замыкая круг", "Ночное рандеву", "Усталое такси" и "Леди Блюз".