"Салават Юлаев" обыграл "Куньлунь" и заочно вывел "Автомобилист" в плей-офф

Матчем в Уфе продолжился очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Местный "Салават Юлаев" обыграл китайский "Куньлунь". Встреча завершилась со счетом 7:4 в пользу хозяев.

В составе победителей дубли оформили Петр Хохряков (34-я и 57-я минуты) и Тему Хартикайнен (36-я и 42-я). Еще по шайбе забросили Линус Умарк (1-я), Владимир Ткачев (22-я) и Антон Бурдасов (37-я). У гостей забили Сэм Лофквист (10-я и 26-я), Кристофер Сето (3-я) и Олли Палола (52-я).

Потерпев поражение, "Куньлунь" обеспечил место в плей-офф екатеринбургском "Автомобилисту", который уже точно не опустится ниже восьмой строчке в таблице Восточной конференции. "Салават" идет шестым.

Ранее выход в плей-офф гарантировал себе московский ЦСКА.