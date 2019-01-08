В США выдвинули обвинения против юриста Весельницкой

В обвинительном заключении, обнародованном сегодня, говорится о том, что российский юрист препятствовала правосудию в США. Речь идет о деле против компании Prevezon Holding о предполагаемом отмывании средств. Обвинения, выдвинутые 20 декабря прошлого года против Натальи Весельницкой, во вторник были рассекречены и размещены в базе данных суда.

Обвинительное заключение строится на сотрудничестве Весельницкой с российской прокуратурой. В адрес суда был прислан ответ, благоприятствующий обвиняемому. Так как Весельницкая выступает на стороне защиты, то "сотрудничество с высокопоставленным российским прокурором" было признано "сознательным воспрепятствованием правосудию", отмечается в документе.

Весельницкая стала известна благодаря контактам с предвыборным штабом Дональда Трампа в 2016 году — в частности, экс-главой штаба Полом Манафортом, сыном Трампа Дональдом-младшим, зятем Трампа Джаредом Кушнером и другими. Американские СМИ связали это сотрудничество с предполагаемым "сговором Трампа с Россией", который должен был помочь скандально известному политику и бизнесмену прийти к власти.

По мнению некоторых СМИ, Весельницкая могла сообщить сторонникам Трампа компрометирующие данные о сопернице на президентских выборах — Хиллари Клинтон. Обнародованные заметки участников встречи и их показания это не подтверждают. Однако, из документов следует, что на встрече шла речь об инвесторе Билле Браудере, осужденном в России по обвинению в экономических преступлениях, а также о запрете на усыновление американцами детей из РФ. Судя по опубликованным записям, руководители штаба Трампа быстро потеряли интерес к беседе и завершили встречу с Весельницкой.

Расследование "сговора Трампа с Россией", который опровергают и в Белом доме, и в Кремле, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными".