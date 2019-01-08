Порошенко присвоил звание героя Украины раскольнику Филарету

Президент Украины Петр Порошенко присвоил звание героя Украины Филарету Денисенко — бывшему лидеру одной из раскольничьих церковных структур.

"Еще не придумана та мера, которой можно измерить вклад патриарха Филарета в борьбу за собственную поместную церковь​​​", — написал он в Twitter.

Ще не придумано тої мЁри, якою можна вимЁряти внесок ПатрЁарха ФЁларета в боротьбу за власну помЁсну церкву.



ВЁн був, є Ё залишається духовним лЁдером української церкви, духовним лЁдером українського народу. Ось чому прийняв рЁшення присвоїти йому звання «Герой України». pic.twitter.com/HRlZoytbAP — Петро Порошенко (@poroshenko) January 8, 2019

В воскресенье Константинопольский патриарх передал Киеву томос об автокефалии "новой церкви". Ее юрисдикция ограничивается территорией Украины. Есть и другие ограничения, которые делают эту структуру зависимой от Константинополя. День подписания грамоты в РПЦ назвали трагическим в истории православия, передает ТАСС.

В Киеве 15 декабря 2018 года по инициативе президента Украины и Константинопольского патриарха прошел "объединительный собор", в котором участвовали преимущественно представители неканонических церковных структур. Итогом мероприятия стало избрание главой новой церкви Епифания Думенко. Филарет стал ее "почетным патриархом". В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания едва ли выполнимой задачей.

Филарет (в миру Михаил Денисенко) с 1990 по 1992 год был главой Украинской православной церкви Московского патриархата. В 1992 году лишен священного сана за раскольническую деятельность и нарушение канонов. В 1997 году отлучен от церкви и предан анафеме.

В октябре 2018 года Константинопольский патриархат решил анафему с него снять, что РПЦ назвала нарушением канонов, так как снять анафему может только тот, кто ее наложил.

На днях лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко выступил с неожиданной инициативой: он предложил переименовать улицы Киева в честь Варфоломея и Филарета.