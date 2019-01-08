Тема:

Раскол в православном мире 59 минут назад

Новости Политика

Все видео этой рубрики
8 января 201922:50

Порошенко присвоил звание героя Украины раскольнику Филарету

Global Look Press

Президент Украины Петр Порошенко присвоил звание героя Украины Филарету Денисенко — бывшему лидеру одной из раскольничьих церковных структур.

"Еще не придумана та мера, которой можно измерить вклад патриарха Филарета в борьбу за собственную поместную церковь​​​", — написал он в Twitter.

В воскресенье Константинопольский патриарх передал Киеву томос об автокефалии "новой церкви". Ее юрисдикция ограничивается территорией Украины. Есть и другие ограничения, которые делают эту структуру зависимой от Константинополя. День подписания грамоты в РПЦ назвали трагическим в истории православия, передает ТАСС.

В Киеве 15 декабря 2018 года по инициативе президента Украины и Константинопольского патриарха прошел "объединительный собор", в котором участвовали преимущественно представители неканонических церковных структур. Итогом мероприятия стало избрание главой новой церкви Епифания Думенко. Филарет стал ее "почетным патриархом". В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания едва ли выполнимой задачей.

Филарет (в миру Михаил Денисенко) с 1990 по 1992 год был главой Украинской православной церкви Московского патриархата. В 1992 году лишен священного сана за раскольническую деятельность и нарушение канонов. В 1997 году отлучен от церкви и предан анафеме.

В октябре 2018 года Константинопольский патриархат решил анафему с него снять, что РПЦ назвала нарушением канонов, так как снять анафему может только тот, кто ее наложил.

На днях лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко выступил с неожиданной инициативой: он предложил переименовать улицы Киева в честь Варфоломея и Филарета.

Ранее по теме

Сейчас

21:10

Аэропорт Хитроу приостановил все вылеты из-за неизвестного дрона

19:09

В США выдвинули обвинения против юриста Весельницкой

17:55

Посольство России: Скрипалей насильственно удерживают в Великобритании

15:57

Назначена дата голосования британского парламента по Brexit

15:27

На 82-м году жизни умер режиссер и продюсер Юрий Кушнерев

13:53

Путин ввел в эксплуатацию плавучий газовый терминал

13:32

Над домом Скрипалей в Солсбери возведут купол

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Лондонский аэропорт возобновил работу после инцидента с дроном

Лондонский аэропорт возобновил работу после инцидента с дроном

1 час назад
Калининград энергонезависим. Владимир Путин запустил новый газовый терминал

Калининград энергонезависим. Владимир Путин запустил новый газовый терминал

3 часа назад
Приключения томоса в Киеве. Куда раскольники дели свой главный документ

Приключения томоса в Киеве. Куда раскольники дели свой главный документ

3 часа назад
Посольство России: Скрипалей насильственно удерживают в Великобритании

Посольство России: Скрипалей насильственно удерживают в Великобритании

5 часов назад
В США выдвинули обвинения против юриста Весельницкой

В США выдвинули обвинения против юриста Весельницкой

4 часа назад
Порошенко присвоил звание героя Украины раскольнику Филарету

Порошенко присвоил звание героя Украины раскольнику Филарету

55 минут назад
В США родила пациентка, 10 лет лежащая в коме. Директор клиники уволился

В США родила пациентка, 10 лет лежащая в коме. Директор клиники уволился

5 часов назад
Рубль растет третий день подряд

Рубль растет третий день подряд

7 часов назад
На 82-м году жизни умер режиссер и продюсер Юрий Кушнерев

На 82-м году жизни умер режиссер и продюсер Юрий Кушнерев

7 часов назад
Климкин выступил за постоянный запрет въезда на Украину российских мужчин

Климкин выступил за постоянный запрет въезда на Украину российских мужчин

5 часов назад
Жители Струнина требуют от чиновников исполнить поручение президента

Жители Струнина требуют от чиновников исполнить поручение президента

2 часа назад
Карлова убили, чтобы сорвать переговоры по Сирии, ухудшив отношения России и Турции

Карлова убили, чтобы сорвать переговоры по Сирии, ухудшив отношения России и Турции

3 часа назад
Эстонцев и русских призвали ждать трамвая по отдельности

Эстонцев и русских призвали ждать трамвая по отдельности

5 часов назад
Абсолютный хит: "Т-34" начал неделю "на вершине горы"

Абсолютный хит: "Т-34" начал неделю "на вершине горы"

07.01.2019 21:40
Три самых успешных российских фильма-2018 созданы при участии ВГТРК

Три самых успешных российских фильма-2018 созданы при участии ВГТРК

03.01.2019 14:20
Строже и дороже: к чему готовиться водителям России в 2019 году

Строже и дороже: к чему готовиться водителям России в 2019 году

02.01.2019 10:16
Нужна помощь: Ярослава Митякина спасут дорогие лечебные кремы

Нужна помощь: Ярослава Митякина спасут дорогие лечебные кремы

31.12.2018 11:20
Обращение Трампа к нации: президент готовится объявить войну

Обращение Трампа к нации: президент готовится объявить войну

3 часа назад
Хуситы сожгли старый американский танк в Йемене

Хуситы сожгли старый американский танк в Йемене

4 часа назад
В больницу на Аляске зашел лось и пощипал растения в горшках. Видео

В больницу на Аляске зашел лось и пощипал растения в горшках. Видео

6 часов назад
Криса Кельми кремировали в Москве

Криса Кельми кремировали в Москве

6 часов назад
Собянин: Москва продолжит строить по 100 километров новых дорог ежегодно

Собянин: Москва продолжит строить по 100 километров новых дорог ежегодно

6 часов назад
Парижане не захотели ходить в ресторан голыми

Парижане не захотели ходить в ресторан голыми

6 часов назад
Боец Насукава выдвинул свои условия Макгрегору и посоветовал тому сесть на диету

Боец Насукава выдвинул свои условия Макгрегору и посоветовал тому сесть на диету

7 часов назад
Правительство назначило дату голосования по Brexit в британском парламенте

Правительство назначило дату голосования по Brexit в британском парламенте

7 часов назад
Данные сотен немецких политиков и звезд похитил 20-летний хакер-одиночка

Данные сотен немецких политиков и звезд похитил 20-летний хакер-одиночка

7 часов назад
Турецкий школьник ранил учителя в ногу из пистолета

Турецкий школьник ранил учителя в ногу из пистолета

9 часов назад
Больше, дальше и мощнее. Стало известно, каким будет "Калибр-М"

Больше, дальше и мощнее. Стало известно, каким будет "Калибр-М"

9 часов назад
В Петербурге из-за прорыва теплотрассы пострадали 2 человека

В Петербурге из-за прорыва теплотрассы пострадали 2 человека

9 часов назад
Во время пьяной ссоры украинец нанес 60 ударов ножом гражданину России

Во время пьяной ссоры украинец нанес 60 ударов ножом гражданину России

9 часов назад
Мужчина, напавший на школьников в Пекине, мстил за непродленный контракт

Мужчина, напавший на школьников в Пекине, мстил за непродленный контракт

9 часов назад
На Поволжье обрушится аномальный мороз

На Поволжье обрушится аномальный мороз

10 часов назад
В России разрешили выращивать опийный мак в лечебных целях

В России разрешили выращивать опийный мак в лечебных целях

10 часов назад
Ольга Бузова готова стать талисманом хоккейного клуба "Авангард"

Ольга Бузова готова стать талисманом хоккейного клуба "Авангард"

11 часов назад
В Бремене забили ногами ультраправого депутата Бундестага

В Бремене забили ногами ультраправого депутата Бундестага

11 часов назад
Турция закрыла пролив Босфор

Турция закрыла пролив Босфор

11 часов назад
5 неожиданных вещей, которые могут вызвать рак

5 неожиданных вещей, которые могут вызвать рак

11 часов назад
Момент крушения гражданского вертолета в Бразилии попал на видео

Момент крушения гражданского вертолета в Бразилии попал на видео

11 часов назад
Борьба женщины-полицейского и наркомана-убийцы в пригороде Чикаго попала на видео

Борьба женщины-полицейского и наркомана-убийцы в пригороде Чикаго попала на видео

11 часов назад
Сухой алкоголь отныне вне закона, но нарушителям ничего не грозит

Сухой алкоголь отныне вне закона, но нарушителям ничего не грозит

12 часов назад
Ивана Бортника проводили аплодисментами

Ивана Бортника проводили аплодисментами

12 часов назад
Девять дней: в Магнитогорске отслужили панихиду по погибшим

Девять дней: в Магнитогорске отслужили панихиду по погибшим

12 часов назад
Актриса полвека снимала квартиру в Нью-Йорке за 28 долларов в месяц

Актриса полвека снимала квартиру в Нью-Йорке за 28 долларов в месяц

12 часов назад
ДТП в Ростовской области: трое погибли, четверо ранены

ДТП в Ростовской области: трое погибли, четверо ранены

12 часов назад
Задержанного в России за шпионаж Пола Уилана посетили представители США

Задержанного в России за шпионаж Пола Уилана посетили представители США

13 часов назад
Токио готов предложить Москве отказаться от взаимных компенсаций по Курилам

Токио готов предложить Москве отказаться от взаимных компенсаций по Курилам

15 часов назад
Тайна акустических атак раскрыта: американских дипломатов донимали сверчки

Тайна акустических атак раскрыта: американских дипломатов донимали сверчки

16 часов назад
Скончался звезда фильмов Тарантино - актер Роберт Рут

Скончался звезда фильмов Тарантино - актер Роберт Рут

17 часов назад
Музыка для всей семьи: ММДМ представляет детские абонементы

Музыка для всей семьи: ММДМ представляет детские абонементы

29.12.2018 11:15