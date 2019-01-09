Обвинения Весельницкой называют агонией спецпрокурора Мюллера

В США пытаются реанимировать дело о якобы вмешательстве России в американские выборы.

Прорыв в деле о возможном вмешательстве России в американские выборы. Примерно под такими заголовками американские СМИ сообщают о новых обвинениях, которые предъявили Наталье Весельницкой.

В США заявили: Весельницкая, якобы, пыталась помешать расследованию против одной из российских компаний. Мало того, что обвинения с делом о российском вмешательстве никак не связаны, сама адвокат говорит, что, скорее всего, так ей пытаются помешать работать по другим неприятным для Штатов темам.

"Не знаю суть вопроса и обстоятельства. Полагаю, что это все направлено на то, чтобы не дать мне осуществлять профессиональную деятельность в том ключе, который болезнен для Америки, а именно связан с законом Магнитского. С той покупкой правосудия и конгресса, чтобы не дать этим фактам стать публично известными. Я только таким образом могу это расценить", — говорит Весельницкая.

Имя Весельницкой в американском медиапространстве появилось летом 2017 года. Западные СМИ сообщили: у нее, якобы, была некая информация о Хиллари Клинтон, и Весельницкая встречалась с сыном Трампа. На встрече также были зять будущего президента США и руководитель его предвыборного штаба, которые факт встречи подтвердили. Но подчеркнули, что речь тогда шла о программе усыновления, а никак не о выборах.

Компромата против Весельницкой не нашлось, как, впрочем, и подтверждения других обвинений против России.

Политологи уверены: теперь в Штатах спешно пытаются отыскать новые повороты в деле. На расследование о связях Трампа с Россией команда спецпрокурора Роберта Мюллера потратила уже более 30 миллионов долларов. Но кроме случайно раскрытых собственных американских проколов, похвастаться больше нечем. Более того, когда во время расследования внезапно всплыл компромат на украинских политиков, в том числе на Петра Порошенко, влиятельное демократическое лобби сделало все, чтобы в американскую прессу это не попало.

"Расследование подходит к концу. До сих пор никаких следов сговора Трампа и Путина не найдено, были найдены побочные факторы, всякие финансовые проблемы у руководителя Манафорта, у персонального лойера Коэна, но ничего нет из того, для чего его поставили на эту должность. Я думаю это последняя попытка, агония найти хоть что-нибудь", — говорит президент Американского института в Москве Эдуард Лозанский.

Расследование Мюллера длится уже полтора года. По американскому законодательству сроки уже истекли, но федеральный суд на прошлой неделе разрешил продлить его еще немного. По данным Bloomberg, доклад Мюллер сдаст в феврале. Однако, не исключено, что окончательные итоги расследования никто не узнает, его могут просто засекретить, чтобы скрыть беспомощность прокурора.