Всемирный банк: экономика России в 2018 году росла, несмотря на санкции

Темпы роста российской экономики в прошлом году росли, а инфляция оставалась низкой, говорится в опубликованном январском докладе Всемирного банка "Перспективы мировой экономики".

Как говорится в документе, рост российской экономики ускорился в минувшем году до 1,6%; все это произошло благодаря устойчивой внутренней экономической активности. При этом инфляция, по словам экспертов, оставалась относительно низкой и стабильной, несмотря на ужесточение экономических санкций.

Авторы доклада, тем не менее, прогнозируют небольшое замедление роста российской экономики в этом году (до 1,5%), но в 2020 и 2021 годах темпы роста ВВП увеличатся до 1,8%, сообщает ТАСС.