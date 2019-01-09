В России начали действовать новые тарифы ОСАГО

Вступает в силу новый порядок расчета стоимости обязательного автострахования (ОСАГО). Он предполагает расширение тарифного коридора на 20% вверх и вниз. Таким образом, нижняя граница тарифа для легкового автомобиля опустится до 2 746 рублей. Верхняя поднимется до 4 942 рублей.

Также вводится гибкая система коэффициента возраст — стаж с более детальной градацией (58 ступеней вместо ранее действующих четырех). То есть для опытных водителей старшего возраста коэффициент будет снижен. Для молодых и неопытных повышен. В дальнейшем, с 1 апреля, изменится и система присвоения коэффициента "бонус-малус" — скидка за безаварийную езду и надбавка за аварии.

В 2019 году автомобиль станет для россиян еще более дорогим удовольствием во всех смыслах - от покупки до владения. Все уже действующие или готовящиеся удорожания и ужесточения (а также и некоторые приятные новшества) — в подборке "Автовестей".