Рубль после Нового года: динамика и перспективы роста

Российская валюта начала год с роста. Накануне курс доллара опустился ниже отметки в 67 рублей — впервые с середины декабря. Евро закрепился на уровне 76,50.

Основной причиной эксперты называют коррекцию нефтяных цен. Кроме того, увеличился спрос на российские активы.

Влияют также торговые переговоры США и Китая: официальной информации о результатах пока нет, но инвесторы настроены оптимистично.

Еще один фактор – "шатдаун", который продолжается в США. Все это, по мнению аналитиков, отвлекает Вашингтон от принятия нового пакета антироссийских санкций, а значит поддерживает рубль.

Впрочем, некоторая нервозность на рынке все равно сохраняется. В первую очередь это связано с ослаблением экономического подъема в Китае, а также с ухудшением перспектив мировой экономики в целом, сообщает телеканал "Россия 24".