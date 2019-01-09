18 вагонов товарняка, сошедшие с рельсов, задерживают три пассажирских поезда

Из-за схода вагонов товарного состава в Оренбургской области задерживаются три пассажирских поезда.

По уточненным данным МЧС, с рельсов сошли 18 вагонов поезда №2482. Инцидент произошел на перегоне Сарай-Гир – Абдулино Куйбышевской железной дороги.

Как сообщает РИА Новости, могут быть задержаны поезда №101 Нижневартовск-Пенза, №103 Уфа-Саратов и №57 Иркутск-Кисловодск.

В результате происшествия никто не пострадал. К месту аварии выехали руководитель областного МЧС и губернатор Оренбургской области Юрий Берг.