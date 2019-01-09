Станислав Черчесов: сделаем все, чтобы успех сборной России не остался разовым

Главный тренер сборной Росси по футболу Станислав Черчесов признался, что после прошедшего чемпионата мира-2018 его подопечным предстоит доказать, что успех на домашнем турнире не был единичным случаем.

"Надо делать все возможное, чтобы результаты чемпионата мира не остались разовым явлением, — приводят слова Черчесова "Известия". – В сентябре и октябре мы успешно выступили, однако на последнем, ноябрьском, сборе мы столкнулись с огромным количеством травм. Из тех футболистов, кто выступал на мировом первенстве, играло только двое"

"Остальные завершили карьеру в сборной, ушли из спорта вовсе, кто-то залечивал травмы. Причины разные, но факт налицо. Заняв второе место в группе Лиги наций, теперь мы переключаемся на квалификационный раунд Евро-2020. Уже в марте мы проведем выездные поединки в Брюсселе и Астане".

Напомним, что в отборе на чемпионат Европы сборная России поборется за путевку с командами Шотландии, Бельгии, Сан-Марино, Казахстана и Кипра.