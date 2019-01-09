США не планируют размещать войска на Южных Курилах в случае их передачи Японии

США не будут разворачивать войска на островах южной части Курил в том случае, если они будут переданы Японии. Об этом заявил командующий вооруженными силами Соединенных Штатов в Японии генерал-лейтенант Джерри Мартинес.

"На данном этапе у США нет планов размещать там войска. Мы надеемся на конструктивную дискуссию между Японией и Россией", — сказал он на пресс-конференции в Токио.

Как сообщает РИА Новости, ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что развернутые в стране вооруженные силы США крайне важны для обеспечения мира и безопасности на Дальнем Востоке. По его словам, они не враждебны России.

Также он сообщил, что Япония в случае возможной передачи некоторых Курильских островов не собирается выгонять живущих там граждан России. Японским властям необходимо полное согласие местных жителей на смену государственной принадлежности.

В ноябре 2018 года Владимир Путин и Синдзо Абэ договорились об активизации переговоров о заключении мирного договора на основе советско-японской декларации 1956 года.