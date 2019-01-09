Песков: Россия достигла понимания с WADA

Пресс-секретарь Российской Федерации Дмитрий Песков сообщил о том, что Россия достигла понимания с Всемирным антидопинговым агентством (WADA) по поводу передачи данных Московской антидопинговой лаборатории.

"Как таковые данные могли быть переданы WADA еще в прошлый раз. Они были готовы, но возникли определенные рабочие недопонимания, – цитирует Пескова ТАСС. – Они были связаны с тем, на каких именно носителях данные будут переданы. Это, скорее, вопрос не субстанции, а логистики. Наши спортивные ведомства осуществляют интенсивные контакты и сейчас налажено понимание с представителями WADA по поводу дальнейшей работы".

Напомним, что ранее сообщалось о том, что 9 января эксперты WADA должны вновь приехать в Москву для того, чтобы забрать данные проверок допинг-проб российских спортсменов. В декабре они смогли этого сделать из-за не сертифицированного согласно законам РФ оборудования.