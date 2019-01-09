Борис Щербаков отбил чужую жену в мужском общежитии

Любимец женщин – красавец Борис Щербаков признается, что стал тем, кем является на сегодняшний день, благодаря своей жене.

Вместе они уже полвека, хотя знаменитого актера за все эти годы окружало немало красавиц – поклонниц и партнерш по фильмам и спектаклям.

"Любовь делает чудеса. Если ты любишь, ты готов на все", – признается Щербаков.

В программе "Судьба человека" актер рассказывает, что едва увидел девушку, которую по ошибке поселили в мужскую комнату общежития Школы-студии МХАТ, то предложил ей жить вместе.

Потом выяснилось, что Татьяна, которую он тогда увидел впервые, стояла рядом со своим мужем, да и у Щербакова тогда была другая девушка, но слова его оказались пророческими. Через год страстных ухаживаний Татьяна сдалась: развелась с первым мужем и вышла замуж за Щербакова.

С тех пор они вместе. Вместе после театрального вуза взяли их в МХТ, где Щербаков проработал 30 лет и ушел оттуда только после смерти Олега Ефремова.

Татьяна много времени отдавала семье и воспитанию их сына, а Борис активно снимался, играл в театре, стал известным актером.

Хотя, признается Щербаков, в юности он грезил о дальних морях.

Как Борис еще школьником получил свою первую кинороль? Как гонорар за нее помог спасти от тюрьмы отца будущей знаменитости? Почему Щербаков не смог поступить в театральный в родном Ленинграде, а уехал в Москву? И какие качества Татьяны помогли не только сохранить, но и сделать крепким супружеский союз с мужчиной, вокруг которого всегда столько поклонниц?

Об этом и не только Борис Щербаков рассказывает в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".