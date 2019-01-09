Подозреваемого в убийстве полицейского в Подольске сняла камера наблюдения

В Подольске задержали подозреваемого в убийстве полицейского, который ранее уже был судим за нападение на представителя власти. Камера наблюдения зафиксировала действия мужчина после расправы над дознавателем.

По предварительным данным, 40-летний Алексей Исаев расправился с приехавшим на время отпуска из Весьегонского района Тверской области полицейским из ревности. По данным "МК", убитый Максим Дунаев встречался с соседкой Алексея, однако во время отъездов майора она оказывала знаки внимания подозреваемому. Любовный треугольник был разрушен в ночь на 9 января: во время совместного застолья Исаев схватился за нож и перерезал горло конкуренту.

На кадрах с камеры наблюдения видно, что злоумышленник после содеянного долго переписывался с некоей женщиной, гуляя во дворе. Не исключено, что он общался с той самой Дарьей, из-за которой и возник конфликт. После он попытался вернуться на место преступления, но в этот момент — около четырех часов утра — к подъезду подъехала скорая помощь, и мужчина пустился в бега. Когда медики поднялись в квартиру, майор Дунаев уже был мертв.

Проживавший в Подольске уроженец Чувашии, как выяснилось, ранее уже был приговорен к 13 годам в колонии за посягательство на жизнь сотрудника МВД — в 1999 году Исаев порезал милиционеру руку ножом. Освободился он досрочно, отбыв в местах не столь отдаленных 8 лет и 8 месяцев. В ближайшие часы ему предстоит давать показания по второму в своей жизни уголовному делу.